Schweigeminute in Düsseldorf Stilles Gedenken an Erdbebenopfer in Marokko

Auf dem Marktplatz haben am Dienstag zahlreiche Düsseldorfer ihre Anteilnahme mit den Menschen in Marokko ausgedrückt, die von dem schweren Erdbeben betroffen sind. Oberbürgermeister Stephan Keller rief zu einer Schweigeminute auf, um allen Opfern und Verletzten zu gedenken, allen Angehörigen, die um ihre Lieben trauern, und allen, die um Vermisste bangen. „Lassen Sie uns bei aller Trauer aber auch hoffen“, sagte Keller. „Auf das Wunder, dass Verschüttete lebend geborgen werden.“ Die Stadtfahnen am Rathaus wurden aus diesem Anlass mit Trauerbeflaggung versehen.