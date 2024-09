Kinderträume wurden wahr gemacht Eine andere Perspektive auf die Welt

Seit 2018 wird der Flugplatz Essen/Mülheim einmal im Jahr, natürlich mit Ausnahme der Corona-Zeit, zur Basisstation des „Rundum-glücklich-Pakets“ für die jungen Luftfahrtfans. Wobei einige der Kids erst überzeugt werden mussten, in die viersitzigen Flugzeuge der Marken Cessna und Piper einzusteigen. Bei einigen war der Traum vom Fliegen kurzfristig doch nicht so stark ausgeprägt wie die Angst vorm Fliegen. „Ja, das gibt es häufiger, aber wir schaffen es immer, den Kindern die Angst zu nehmen“, verrät einer der Kinderträume-Stifter und Hobby-Pilot Thomas Girgott. „Und wenn sie dann einmal in der Luft sind, können sie eigentlich gar nicht genug bekommen.“ Auch das ist eines der Ziele der Aktion: den Kindern zeigen, dass es sich lohnt, sich den eigenen Ängsten zu stellen und sie zu überwinden. Das soll ihnen Mut machen, die Zukunft zu bewältigen. So waren am Ende alle glücklich, die 15 Piloten, die Kinder der Kinder- und Jugendhilfe Loop, des kinderneurologischen Zentrums der Sana-Kliniken und der katholischen Grundschule an der Fuldaer Straße in Eller sowie deren Eltern.