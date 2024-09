Jugendkultur in Düsseldorf Jugendcafé zeigt Sticker-Artists aus der ganzen Welt

Noch bis Ende September läuft die zweite Ausgabe des Franzmann Stickerfestes im Jugendkulturcafé Franzmann an der Ratinger Straße 20. In dieser ungewöhnlichen Ausstellung sind verschiedenste Sticker-Artists aus der ganzen Welt zu sehen. Mehr als 400 Zusendungen hat die Jugendeinrichtung inmitten der Düsseldorfer Altstadt erhalten, aus denen Paste-ups und Sticker im Rahmen des Stickerfestivals verklebt wurden. No Hate, Diversity und Meinungsvielfalt sind Themen, die dem Jugendkulturcafé Franzmann und seinen Besuchern ein persönliches Anliegen sind. Das wird nun in der zweiten Ausgabe des Franzmann Stickerfestes visuell aufgegriffen und die bunte Vielfalt der internationalen Street-Art-Szene in grenzenlosen Collagen dargestellt.