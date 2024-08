Saubermach-Aktion des City-Managments Nanu, wo sind denn die ganzen Sticker hin?

Auch Feedback begegnet dem Team an diesem Tag in Form von Passanten, die ihre Meinung mittelten. Meist seien diese positiv gewesen, vereinzelt habe es aber eben auch Kritik gegeben. „Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen aller Art“, sagt City-Manager Hermsen. Das ginge etwa per Mail über die Website des City-Managements oder aber in den Sozialen Medien. „Wir versuchen die Dinge direkt zu lösen.“ Dazu gehören dann eben auch Sticker an Laternen.