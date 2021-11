Neueröffnung in Düsseldorfer City : Sternekoch Berens sorgt für Kaviar-Genuss in Kö-Galerie

Düsseldorf In der neuen „Caviarteria“ präsentiert Holger Berens besondere Köstlichkeiten aus „Schwarzen Juwelen“. Und bei Berens soll es nicht bleiben, andere Sterneköche sollen folgen.

Holger Berens, seines Zeichens Sternekoch und Patron im Restaurant „Berens am Kai“ im Medienhafen, hat einen ganz einfachen Geschmack, wenn es um Kaviar geht: Ein gutes Schwarzbrot, gute Butter und obendrauf eine ordentliche Portion Kaviar. „Mehr brauche ich nicht, keine Blinis, kein Lachs, keine Kartoffel“, sagt der 57-jährige. Schon im Elternhaus (sein Vater war auch Koch) ist er zu besonderen Anlässen in den Genuss der sogenannten Schwarzen Juwelen gekommen.

„Geniessen gehört zum Geschäft, und – wer sich was gönnt - egal ob eine teure Flasche Wein oder Kaviar, sollte die emotionale Rendite nicht unterschätzen“, meint augenzwinkernd der Liebhaber edler Produkte.

Und die will der gebürtige Westfale den Gästen in der neuen „Caveteria“ in der Kö-Galerie nicht vorenthalten. Dort zwischen Vapiano und Butlers präsentierte Holger Berens im ersten Feinkost-Flagship-Store, den das „House of Caviar & Fine Food“ außerhalb der Niederlande betreibt, zur Eröffnung seine raffinierten Gerichte. Vom Hummersüppchen bis zum geräuchertem Kartoffelschaum mit Ei, Lachs und einem Klecks Kaviar reicht die Palette der Speisen, die der Düsseldorfer Sternekoch für das Unternehmen aus Amsterdam kreiiert hat und die stehen ab sofort auf der Speisekarte im neuen Boutique Restaurant, das zugleich Bar und Feinkost-Laden ist.

„Wir möchten unseren Kunden neue Dimensionen der Feinkost zeigen. Aus diesem Grund werden immer wieder unterschiedliche Sterneköche besondere Kreationen entwickeln“ erklärten Unternehmens-Gründer Askan Mossafaian und Nima Allameh-Zadeh, Geschäftsführer von House of Caviar. Von Düsseldorf aus – ihrer Meinung nach Deutschlands Luxus-Metropole - wollen die Delikatessen-Spezialisten sie expandieren – nach Hamburg, München, Frankfurt, Berlin und in die Schweiz.

Passend zum goldenen Design der ältesten Düsseldorfer Mall hat das niederländische Design-Team Woodfever den 50 Quadratmeter großen Shop aus edlen Materialien, mit viel Gold, Holz und Lichtinszenierung entworfen. Im Außenbereich ergänzt eine 30 Quadratmeter große Terrasse das Boutique-Restaurant. „Das passt prima zu uns“, sagte Center-Manager Alexander Balzer bei der offiziellen Eröffnung im kleinen Kreis.

Holger Berens jedenfalls wird als prominentes Düsseldorfer Gesicht die nächsten Wochen verantwortlich zeichnen für die kulinarischen Köstlichkeiten. Im kommenden Jahr wird der Sternekoch noch mehr Zeit für solche Kooperationen haben, denn dann will der Patron mit 58 nicht mehr am Herd im Medienhafen stehen, sondern die Küche an seinen Stellvertreter übergeben.