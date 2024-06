Lukas Jakobi aus Düsseldorf Sternekoch serviert vietnamesische Sandwiches

Am Montag gibt es ab 11 Uhr vietnamesische Sandwiches in der Rösterei Vier in der Altstadt, zubereitet von Sternekoch Lukas Jakobi. Der Chef des Restaurants Zwanzig23 hat sich mit Rösterei-Chef Martin Schäfer zusammengetan, um die Spezialität „Báhn mì“ mitsamt eines „Vietnamese Iced Coffee“ anzubieten. Die beiden Düsseldorfer kennen und schätzen sich, und als Schäfer neulich bei Jakobi essen war, sagte der Koch zum Kaffee-Unternehmer: „Wir müssen ein Sandwich zusammen machen.“