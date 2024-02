Düsseldorfer Innenstadt Sterne-Restaurant schließt und wird zur Kantine

Das Geschäft für Gourmet-Restaurants ist allgemein schwer, so der Gastronomie-Professor Michael Ottenbacher (Uni Heilbronn): „Im Vergleich zu gutbürgerlichen Restaurants ist die Gewinnmarge bei einem Sterne-Restaurant wesentlich geringer: Die Zutaten wie Fisch oder Fleisch sind teurer, die Personalkosten höher. Schließlich hat man für vielleicht 40 Gäste acht bis neun Köche im Einsatz. Auch im Service arbeiten mehr Menschen als in einem normalen Restaurant.“ Während in einer Pizzeria ein Tisch an einem Abend auch mal zwei mal belegt wird – also zu einem frühen und einem späteren Essen – geht das in einem Gourmetrestaurant nicht: „Da bleiben die Gäste bis zum Schluss“, so Prof. Ottenbacher.