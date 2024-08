Tanzhaus NRW und FFT OB Keller besorgt über Kultur-Fördermittel-Stopp

„Diese Entscheidung bedroht die kulturelle Vielfalt und Kreativität unserer Stadt“, so Keller. Das FFT und das Tanzhaus NRW hätten durch ihre innovative Arbeit in den darstellenden Künsten in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. „Der Verlust dieser Fördermittel gefährdet nicht nur laufende Projekte und Kooperationen, sondern auch Arbeitsplätze“, betont Keller. „Ich appelliere eindringlich an die Bundesregierung, ihre Entscheidung zu revidieren und die notwendige Unterstützung für diese bedeutenden kulturellen Einrichtungen zu sichern.“