Im Grenzenlos in Düsseldorf OB Stephan Keller am Herd mit einem Sternekoch

Das Grenzenlos ist eine vorbildhafte Initiative. Hier sitzen Arm und Reich an einem Tisch und zahlen fürs Essen unterschiedliche Preise. Es ist eine schöne Tradition, dass Prominente beim Sonntagskochen am Herd stehen und so für die gute Sache werben. Am Sonntag, 29. Oktober, bindet sich Oberbürgermeister Stephan Keller die Schürze um – und bringt spitzenmäßige Unterstützung mit. Der preisgekrönte und international bekannte Sternekoch Thomas Bühner stellt sich mit an den Herd; ebenso Metro-Manager Martin Behle, der Bühner auf den Metro-Campus lockt, wo dieser Anfang 2025 ein Restaurant eröffnen will.