Kaluza widemt sich Auschwitz : Stephan Kaluza zeigt bedeutende Werke in Hagen

Düsseldorf In diesem Jahr jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz’ zum 75. Mal. Stephan Kaluza, bekannter Maler, Fotokünstler und Autor aus Düsseldorf, setzt sich in seiner malerischen Arbeit unter dem Titel „Unruhig wandern“ mit diesem Ort auseinander.

Im April wird Stephan Kaluza, bekannter Maler, Fotokünstler und Autor aus Düsseldorf, 55 Jahre alt. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk bekommt er jetzt schon mal: Das renommierte Osthaus Museum Hagen zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten. Der Hintergrund: 2020 jährt sich zum 75. Mal die Befreiung des KZ Auschwitz. Kaluza wagt das Experiment und setzt sich in seiner malerischen Arbeit unter dem Titel „Unruhig wandern“ mit diesem Ort auseinander. Ab Mitte März ist die Ausstellung in Hagen zu sehen. Sie wird in Kooperation mit dem Düsseldorfer Galeristen Dirk Geuer realisiert.

Stephan Kaluza besuchte 2014 die polnische Stadt Oświęcim (deutsch: Auschwitz), einen am Fluss Soła gelegenen Ort, der etwa 50 Kilometer westlich von Krakau liegt. Der Lagerkomplex Auschwitz bestand aus drei nacheinander ausgebauten Konzentrationslagern. „Ein Blick durch den Zaun nach draußen zeigt selbst hier liebliche Felder. Ein ähnliches Szenario bietet sich einem direkt vor der Gedenkstätte Auschwitz 1; auf der anderen Seite der Legionov-Straße zeigen sich baumbestandene Auen, die Soła fließt wenige Meter vor dem KZ ruhig dahin“, erzählte Kaluza dem Geisteswissenschaftler Ralph Güth über seine Begegnung jenseits der Lager. An diesem Sommertag waren es wohl weit über 30 Grad, die Bewohner Oświęcims gingen zum Baden an den Fluss. „Im Rücken die Gedenkstätte an das Grauen, das hier stattfand, vor mir fast ein surreal-schönes und vor allen Dingen unerwartetes Idyll.“