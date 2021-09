Betrugsvorwürfe : Stadt Düsseldorf stellt Strafanzeige gegen Gesundheitsamts-Chef

Düsseldorf Die Freistellung von Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels hatte für Aufsehen in Düsseldorf gesorgt. Jetzt hat die Stadt Anzeige erstattet, es geht um Beihilfe zum Betrug.

Die Stadt Düsseldorf hat am Mittwoch bei der Polizei Strafanzeige gegen den Mediziner Klaus Göbels gestellt. Es geht um den Vorwurf der Beihilfe zum Betrug. Kostenpflichtiger Inhalt Wie unsere Redaktion berichtet hatte, gab es Unstimmigkeiten wegen der Abrechnung von Notarztdiensten. Der Leiter des Gesundheitsamtes hat neben seiner regulären Arbeit regelmäßig Notarzteinsätze für die Stadt gefahren. Auch seine Frau, die ebenfalls Ärztin ist, hat dies getan. Beide wurden wie andere Notärzte auch per Honorar entlohnt.

Die Situation änderte sich, als Göbels noch unter Oberbürgermeister Thomas Geisel einen anderen Vertrag erhielt. Dieser war höher dotiert, die Einsätze als Notarzt damit abgegolten. Seine Frau soll er jedoch an sieben Tagen, als diese als Notärztin Dienst machte, abgelöst haben, so dass der 24-Stunden-Dienst geteilt wurde. Dies hätte die Frau bei der Abrechnung angeben müssen, was jedoch nicht geschehen sein soll.