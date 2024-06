Protestaktion am Samstag „Düsseldorf stellt sich quer“ will AfD-Parteitag in Essen stören

Auch aus Düsseldorf wollen Demonstranten am Samstag ins Ruhrgebiet fahren. „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) ruft dazu auf, sich dem Protest der Gewerkschaft Verdi anzuschließen. Das Bündnis plant, mit möglichst vielen Menschen am frühen Samstagmorgen nach Essen zu fahren, um „die Anreise der AfD-Delegierten mit kreativen Aktionen zu stören“, heißt es. Damit will DSSQ auch Menschen, die eine Anreise alleine scheuen, eine Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Protest bieten. Treffpunkt für die Fahrt nach Essen ist am frühen Samstagmorgen um 4.50 Uhr am Hauptbahnhof in Düsseldorf.