Nach Attentat von Hanau : Düsseldorfer demonstrieren in Oberbilk gegen Faschismus

Die Demonstration passierte die Karlstraße. Foto: Helene Pawlitzki

Düsseldorf Ein breites Bündnis hat am Freitagabend im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk gegen Faschismus demonstriert und damit auf das Attentat von Hanau reagiert. Auch der amtierende Oberbürgermeister und seine Herausforderer bei der Kommunalwahl nahmen teil.

Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, in dem viele Institutionen und Verbände vertreten sind. Dem Aufruf folgten Schätzungen zufolge etwa 1200 Teilnehmer. Darunter waren zahlreiche Politiker aus dem Stadtrat sowie Oberbürgermeister Thomas Geisel. Auch die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2020, Stephan Keller (CDU), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Stefan Engstfeld (Grüne) waren zugegen. Nicht gekommen war der OB-Kandidat der Alternative für Deutschland.

Religionsvertreter wie Michael Szentei-Heise (Jüdische Gemeinde) und Diakoniepfarrer Thorsten Nolting nahmen ebenso teil wie Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven.

Geisel sagte in seiner Rede zu Beginn der Veranstaltung, die Düsseldorfer Gesellschaft sei „betroffen, erschüttert, fassungslos und zornig“ über das, was einer, „der offenbar alles vernichten wollte, was anders ist“, angerichtet habe. Der Täter sei „getrieben allein von Hass und rassistischer Menschenverachtung“ gewesen. Die Ursachen lägen in den „vermeintlich bürgerlichen Biedermeiern, die als Brandstifter die Saat legen“, sagte Geisel mit Blick wohl unter anderem auf die AfD.

Geisel kündigte an, Muslime besser schützen zu wollen. Er habe dazu einen Brief an Polizeipräsident Norbert Wesseler geschrieben und um ein Gespräch gebeten, wie das möglich sei. Es sei auch eine richtige Entscheidung, den Karneval wie gehabt zu feiern. Wagenbaumeister Jacques Tilly sei dabei, das Attentat in Hanau zu thematisieren. „Wenn einer das kann in so kurzer Zeit, dann Jacques“, so Geisel. Der interreligiöse Toleranzwagen, der ebenfalls im Rosenmontagszug mitfährt, sei eine deutliche Antwort auf „diesen Ungeist, der sich in Deutschland verbreitet“.

Für Unmut unter einigen Teilnehmern der Kundgebung sorgte eine Rede der Interventionistischen Linken. In ihr wurden in derben Worten CDU, FDP, SPD und Grüne kritisiert: für den politischen Eklat in Thüringen ebenso wie für die Asylpolitik im Bund. Bei den Vertretern der Parteien vor Ort war Kopfschütteln zu sehen; Oberbürgermeister Geisel äußerte gegenüber den Organisatoren deutlich, dass er diese Rede nicht ideal fand. „Heute hätte es nicht um Spaltung gehen sollen“, kritisierte Siegrid Wolf (DGB), stellvertretende Sprecherin des Düsseldorfer Appells, anschließend, „sondern darum, der Opfer zu gedenken.“ Sie finde es nicht angemessen, bei so einem Anlass die teilnehmenden Parteien zu beschimpfen.