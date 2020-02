Gegen Rechtsextremismus : 200 Menschen demonstrieren in Düsseldorf

Düsseldorf Rund 200 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ hatte nach den Ereignissen in Thüringen zu der Aktion aufgerufen.

Unter dem Motto „In Düsseldorf ist kein Platz für Rassismus“ demonstrieren rund 200 Menschen in der Landeshauptstadt. Startpunkt war die CDU-Zentrale um 13 Uhr. Seitdem ziehen die Demonstranten in einem langen Zug durch die Innenstadt „Gemeinsam ziehen wir dann von dort zur FDP Parteizentrale. Solange sich die Liberalen und Konservativen zum Steigbügelhalter der Nazis machen, muss die Zivilgesellschaft aufstehen und Widerstand leisten“, heißt es auf der Seite des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“, das zu der Demo aufgerufen hatte. Die Demonstration ist eine Reaktion auf den Eklat um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD .

Laut Polizei kam es bislang zu keinem Zwischenfall. In der Nacht zu Freitag war allerdings die Düsseldorfer FDP-Zentrale mit Graffiti beschmiert worden. Auch die Außenwand der CDU-Zentrale in der Stadt war in der vergangenen Woche gesprüht worden. In direktem Zusammenhang mit der Demonstration stünden beide Fälle jedoch nicht, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion.