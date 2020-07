Stadtsauberkeit in Düsseldorf : Das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen kostet jetzt 50 statt zehn Euro

Düsseldorf Die Landeshauptstadt will stärker gegen die Vermüllung in Düsseldorf vorgehen. Dafür stellte sie nicht nur fünf neue Mülldetektive ein, sondern wird auch die Verwarn- und Bußgelder erhöhen.

Für mehr Stadtsauberkeit hat die Verwaltung fünf sogenannte Mülldetektive eingestellt. Sie sollen vor allem gegen illegale Müllablagerungen vorgehen, damit die Schmuddelecken, die sich meist an den Containerstandorten bilden, verschwinden. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss in Zukunft mit höheren Geldstrafen rechnen.

Seit Mitte Mai ist das „Ermittlungsteam Abfallablagerungen“ im Einsatz und wird von Alexander Hens, der schon vorher im Umweltamt gearbeitet hat, angelernt. Die drei Frauen und zwei Männer sollen sowohl in Zivil als auch in Dienstkleidung die Täter auf frischer Tat ertappen. Die Mülldetektive haben eine Ausbildung in der Verwaltung absolviert und verfügen über juristische Kenntnisse, um bei ihren Ermittlungen auch Strafen auszusprechen. Rund 90 Verfahren wurden in den ersten sieben Wochen dank der Mülldetektive eingeleitet, überwiegend wegen Beistellungen an Depotcontainern und nicht angemeldetem Sperrmüll. Ausgestattet sind die Mülldetektive mit Kameras, die mobile Ausstattung soll aber bald nachgerüstet werden. Im Herbst möchte die Stadt das Ermittlungsteam dann weiter vergrößern, weshalb das Jobcenter auf der Suche nach geeigneten Kandidaten ist. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) sagt: „Die meisten Menschen halten sich an die Regeln. Diejenigen, die das nicht tun, müssen nun befürchten, ertappt zu werden. Das Ermittlungsteam überwacht unter anderem bekannte Hotspots für Abfallablagerungen, hat aber auch einen Blick auf Reviere, in denen aktuell verstärkt Sperrmüll auftaucht. Der Blick auf illegale Sperrmüllablagerungen ist gerade jetzt zu Corona-Zeiten wichtiger geworden.“ Der Shutdown hätte viele Menschen motiviert, zu Hause aufzuräumen und sich neu einzurichten. „Das sei auch jedem gerne gegönnt, ändert aber nichts daran, dass Sperrmüll zur Abholung bei der Awista angemeldet werden muss“, sagt der OB.