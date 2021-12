Stadtplanung in Düsseldorf : Letzte Runde für das Raumwerk D

Düsseldorf Die Bürger sind noch einmal aufgerufen, sich am Konzept für die Düsseldorfer Stadtentwicklung zu beteiligen. Verabschiedet werden soll das Papier dann im neuen Jahr.

Man stellt sich das so einfach vor: Die Stadtplaner schreiben ein Konzept auf und dann wird in den kommenden Jahren ein Projekt nach dem anderen abgewickelt. Ein paar Hochhäuser da, dort Wohnungen, daneben Büros, hier und da Grün. Und was ist, wenn plötzlich eine Pandemie ausbricht und das eigene Umfeld sowie die angrenzende Region für den Lebensalltag immer wichtiger werden? Was, wenn plötzlich aus Bächen reißende Ströme werden, die für massive Überschwemmungen sorgen? Beides ist in den vergangenen beiden Jahren, als die Arbeiten am Raumwerk D bereits gestartet waren, passiert. Wenn die Planer eines daraus gelernt haben, dann dies: Es ist gut, die eigene Stadt zu kennen und Ideen für sie zu entwickeln, aber es ist wichtig, flexibel bleiben zu können.