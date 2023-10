Erinnerungskultur in Düsseldorf Stele soll an ermordetes Kind erinnern

Im Zuge der Massenmorde an psychisch Erkrankten und Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen wurde Lieselotte im September 1943 in die „Anstalt Kalmenhof“ im hessischen Idstein verlegt. Hier starb sie am 22. September 1943 im Alter von zwölf Jahren. „Im Kontext der massenhaften Ermordung von Kindern an diesem Ort ist mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Lieselotte keines natürlichen Todes starb, sondern ermordet wurde“, heißt es in dem Antrag der Bezirksvertretung. Das Mädchen hat in Idstein kein individuelles Grab. Das Haus St. Josef in Unterrath war die letzte Station in Lieselottes Geburtsstadt Düsseldorf, deshalb soll dort nun an sie erinnert werden.