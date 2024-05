Brauchtum in Düsseldorf Warum Schützen unverzichtbar sind

Der Historiker Kaspar Michels von der Arbeitsgruppe Flinger-Pfad hat sich anlässlich der inzwischen bereits 15. Stele, die jetzt für den his­torischen Rundweg, der im Stadtteil entsteht, am Flinger Broich gesetzt wurde, mit der Geschichte des Schützenvereins in Flingern intensiv beschäftigt. Ihren Ursprung haben die Schützen in Flingern in einem 1851 in Pempelfort gegründeten Schützenverein. Ab 1857 firmierte man dort als Gemeinschaftsverein, doch die wachsende Zahl an Einwohnern in Flingern führte mit dem Wunsch nach einer eigenen Gemeinschaft zur Verselbstständigung. So gründete sich 1868 der heutige St. Rochus-/St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Flingern in einem Lokal an der Lindenstraße 176.