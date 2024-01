Erinnerungsorte in Düsseldorf Stele erinnert an ermordete Lieselotte

„Die entsetzliche und bewegende Geschichte von Lieselotte Wevers ist uns Mahnung, derartiges Unrecht nie wieder zuzulassen. Wir können die Verbrechen nicht ungeschehen machen. Aber wir können an die Opfer erinnern“, erklärte Oberbürgermeister Stephan Keller. Und er mahnte: „Wenn heute Feindinnen und Feinde der Demokratie sich sammeln und über die Verschleppung und Vertreibung von Menschen debattieren, müssen alle zusammenstehen.“ Deshalb rief das Stadtoberhaupt dazu auf, sich an der Demo gegen Rechts am Samstag auf den Rheinwiesen zu beteiligen oder am Sonntag um 13.30 Uhr anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus an der Kranzniederlegung am Mahnmal an der Marc-Chagall-Straße unterhalb der Jülicher Brücke teilzunehmen.