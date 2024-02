Amtsgericht Düsseldorf Wagenwäscher mit Glasflasche beworfen

Eine abendliche Autowäsche mitten in einem Wohngebiet an der Theodorstraße hatte einen Anwohner im August 2022 offenbar mächtig in Rage versetzt. Also flog eine leere Bierflasche damals von einem der Balkone der umstehenden Wohnhäuser auf den Autopfleger, ohne ihn allerdings zu treffen. Beim Amtsgericht saß dafür am Donnerstag ein 26-Jähriger wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank. Er soll die Glasflasche geworfen haben, weil er sich von dem Autowäscher gestört fühlte, so die Anklage.