Pandemie in Düsseldorf : So steigert Düsseldorf die Impfquote in Gemeinschaftsunterkünften

Eine öffentliche Impfaktion für Obdachlose in der Bergerkirche im vergangenen Jahr. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit Shuttle-Service und Haustür-Besuchen wurden Obdachlose und Asylbewerber in Düssedlorf motiviert, an der Corona-Schutzimpfung teilzunehmen. Wie sich das auf die Quote auswirkt.

Von Jörg Janssen

Der Verlauf der Pandemie mit zuletzt neuen Höchstständen an Infizierten hat nach Einschätzung des Integrationsamtes eine besondere Ansprache der Menschen in Asyl- und Obdachlosenunterkünften erforderlich gemacht. So gibt es aktuell 22 Asylsuchende und 13 Obdachlose, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden sowie weitere 36 Menschen, die von den Behörden als Kontaktpersonen definiert werden. Ein großer Teil der Betroffenen verblieb in häuslicher Quarantäne, acht Menschen aus beiden Gruppen wurden in einer eigenen Quarantänestation untergebracht, wie am Mittwoch im Integrationsrat mitgeteilt wurde.

„Wo nötig, stellen wir eine muttersprachliche Kontaktpersonen-Nachverfolgung sowie eine Versorgung mit Catering und/oder Lebensmitteln sowie Hygieneartikeln sicher“, sagt Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Migration und Integration. Ebenso würden in den Unterkünften ärztliche Visiten angeboten. Zudem sei ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr vor Ort. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Februar 693 Menschen in Asylunterkünften sowie 189 Menschen in Obdachlosenunterkünften positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Koch war am 16. Dezember erstmals ein Omikron-Fall in einer kommunalen Unterkunft aufgetreten.

Als Erfolg wertet sie eine auf Asylsuchende und Menschen ohne Obdach zugeschnittene Impfkampagne. Diese sei bis Ende Januar in drei Etappen mit Hilfe von muttersprachlichen Honorarkräften umgesetzt worden. „Sämtliche Bewohner von Asylunterkünften wurden von Tür zu Tür angesprochen und nach ihrem Impfstatus gefragt, wobei die Angaben freiwillig waren“, berichtet Koch. Bei einem fehlenden oder nicht mehr ausreichenden Impfstatus habe die die Stadt einen Shuttleservice zum Impfzentrum 2.0 angeboten.

Aus Sicht der Stadt waren die Kampagnen ein voller Erfolg. „Die Stimmung war entspannt, es gab keine Situation, in der Druck aufgebaut wurde“, betont Koch, die selbst Aktionen begleitet hat. So habe die Impfquote vor dem Besuch der Asylunterkünfte bei durchschnittlich 41 Prozent gelegen. Danach lag sie bei 65 Prozent. „In einzelnen Einrichtungen konnten Steigerungsraten von bis zu 75 Prozentpunkten verzeichnet werden“, erläutert die Amtsleiterin. Im letzten Teil der Kampagne wurden in diesem Jahr die noch verbliebenen 17 festen Obdachlosenunterkünfte mit einem an die Asylunterkünfte angelehnten Modell besucht. Die durchschnittliche Impfquote liegt in den Unterkünften (Asyl und Obdach) nun bei 63 Prozent. „Natürlich sind das nicht 100 Prozent, aber ohne die Kampagne wären wir weit davon entfernt“, sagt Koch.

Eine pandemiebedingte Verzögerung gab es bei der geplanten Einrichtung für wohnungslose Frauen an der Friedrich-Ebert-Straße. „Dieses neue Obdach kann aber von dieser Woche an bezogen werden“, sagt Koch.

(jj)