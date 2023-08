Zukunft der U3-Betreuung Steigende Kosten setzen Düsseldorfer Tageseltern unter Druck

Eine steigende Zahl von Tageseltern blickt mit Sorge in die berufliche Zukunft. Grund sind steigende Kosten bei nur geringfügig erhöhten Einnahmen sowie teils lange Bearbeitungszeiten bei der Erteilung von Pflegeerlaubnissen. „Wir sind seit Langem in Gesprächen mit der Politik und dem Jugendamt, ohne dass es zu durchgreifenden Verbesserungen kommt“, sagt Birgit Schlebusch. Die 59-Jährige betreut seit mehr als zehn Jahren Kinder, betreibt vier Großtagespflegen in Benrath und Flehe. Dort werden jeweils bis zu neun Kinder im Alter von bis zu drei Jahren aufgenommen.