Kaufhof an der Kö : Warum es dieses Jahr keine Steiff-Schaufenster in Düsseldorf gibt

Düsseldorf Bei Kaufhof an der Kö drücken sich um diese Jahreszeit normalerweise Kinder die Nasen an den weihnachtlichen Steiff-Schaufenstern platt. Warum gibt es sie in diesem Jahr nicht?

Sie gehörten zur Adventszeit in Düsseldorf wie der Weihnachtsmarkt und die Einkaufstouristen: die bunten Steiff-Schaufenster im Kaufhof an der Königsallee. Meist schon im November wurden die liebevoll gestalteten Landschaften enthüllt, gern mit einer Kindergartengruppe, die als erstes bestaunen durfte, was sich die Mitarbeiter des Kaufhauses ausgedacht hatten. Diesmal ist jedoch auch nach dem ersten Advent noch kein Schaufenster mit den Tieren aus dem Hause Steiff geschmückt.

„Wir bedauern das selbst auch sehr“, sagt Cansu Üstün, Leitung Visuelles Marketing bei Kaufhof. „Das Steiff-Schaufenster hat uns immer sehr am Herzen gelegen, aber dieses Jahr sind leider viele Gründe zusammengekommen, warum es diesmal nichts geworden ist.“ Allerdings habe es keineswegs, wie in einer Tageszeitung berichtet worden war, daran gelegen, dass die Schaufensterflächen anderweitig vermietet seien.

Vielmehr ging es um die Umbrüche im Unternehmen, die naturgemäß auch in den einzelnen Filialen Aufmerksamkeit und Zeit binden. Im vergangenen Oktober hatte René Benkos Signa-Gruppe sämtliche Anteile am Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof übernommen. Erst im Dezember 2018 waren unter der operativen Führung der Signa Karstadt und Kaufhof zusammengeführt worden.