Kunst in Düsseldorf Von tanzenden Passanten und blauen Pappeln

Ein anderer Teil der künstlerischen Aussage Pietrygas sind seine Aquarelle. In den Großformaten auf Papier gerät die nie monochrome Farbfläche selbst in Bewegung, wird Spiegelbild der Schrittfolgen der tanzenden Menschenmenge, deren Muster wiederum den Ort oder die Farblandschaft definiert, an dem die Bewegungen stattfinden. Der Betrachter sieht Figuren, die sich an mehreren, an einer Vielzahl von topographischen Punkten gleichzeitig befinden, denn an sich sind die farbigen Schemen ohne Individualität, ohne eigene Identität. Sie sind Variationen einer grundsätzlichen Figur: des Passanten. Diese Figuren entstehen durch einen einzigen Pinselstrich der am Kopf ansetzt und der Schwerkraft folgend zu einer Figur mit Armen und Beinen wird. Jede Figur ist individuell gemalt, ist in Bewegung, einem Schrittmotiv und einer leichten Drehung im Raum festgehalten. Oft füllen Hunderte dieser Figuren ein Papier und verdichten sich so stark, dass der Eindruck einer Monochromie entsteht.