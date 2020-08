Kommunalwahl in Düsseldorf : Engstfeld sorgt sich wegen der Hitze um Bäume

Düsseldorf Stefan Engstfeld, Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen, ruft die Düsseldorfer dazu auf, in ihrer Nachbarschaft Bäume mit Wasser zu versorgen. Gleichzeitig schlägt er ein städtisches Aktionspaket vor.

„Unsere Stadtbäume brauchen Wasser, gerade in der anstehenden Hitzeperiode. Gemeinsam können wir ihnen helfen, indem wir vor unserer Tür und in der Nachbarschaft die Bäume gießen“, sagt Engstfeld. „Denn Bäume sind wichtig für die Lebensqualität in Düsseldorf. Sie verbessern die Luftqualität, spenden Schatten und kühlen unsere Stadt – gerade in den dicht bebauten Stadtvierteln.“