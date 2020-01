Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Stefan Engstfeld kandidiert für Grüne als Oberbürgermeister

Düsseldorf Der Parteivorstand der Grünen in Düsseldorf schlägt den 50-jährigen Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld vor. Er gilt als bestens vernetzt – und könnte auch ein schwarz-grünes Bündnis vertreten.

Die Grünen schicken den Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld als Kandidaten um das Oberbürgermeister-Amt in Düsseldorf ins Rennen. Der Vorstand des Kreisverbands schlägt den 50-Jährigen vor. Die Mitglieder stimmen bei einer Versammlung am 21. Januar über die Personalie ab.

Engstfeld (50) gehört dem Landtag mit einer Unterbrechung seit 2010 an. Er ist derzeit rechtspolitischer Sprecher der Fraktion, in der letzten Wahlperiode lagen seine Schwerpunkte auf Europa- und Strukturpolitik. Der Weg für Engstfeld ist unter anderem frei geworden, weil die beiden prominentesten Düsseldorfer Grünen im Land, Landtags-Fraktionschefin Monika Düker und Landeschefin Mona Neubaur, kein Interesse an der Kandidatur hatten.

Engstfeld wuchs in Ratingen auf. Er absolvierte seinen Zivildienst an der Uni-Klinik in Düsseldorf und lebt seitdem in Düsseldorf. An der Universität Duisburg-Essen studierte er Sozialwissenschaften und beendete das Studium ohne Abschluss, um als persönlicher Mitarbeiter in der NRW-Landtagsfraktion der Grünen und später der Bundestagsfraktion zu arbeiten. Bei der Landtagswahl 2017 verlor er wegen des schlechten Abschneidens der Grünen sein Mandat und rückte ein Jahr später nach dem Abschied von Barbara Steffens nach.