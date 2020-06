Ex-Fußballer in Düsseldorf : Stefan Effenberg mit dem Rad an der Kö

Stefan Effenberg machte ein Selfie an der Königsallee. Foto: Effenberg/Instagram Foto: Stefan Effenberg/Instagram

Düsseldorf Ein ehemaliger Champions-League-Sieger mit Cap und Sonnenbrille bei bestem Sommerwetter an der Kö: Ex-Fußballer Stefan Effenberg war am Dienstagmittag mit dem Rad in der Landeshauptstadt unterwegs und postete ein Selfie am Kö-Graben auf Instagram.

Dazu schrieb er: „Biketour in Düsseldorf.“

Nach seinem Intermezzo von Oktober bis Mai als Manager beim Drittligisten KFC Uerdingen ist der 51-Jährige weiterhin unter anderem beim TV-Sender Sport1 als Experte tätig. Sport1-Moderatorin Laura Papendick wollte ja nicht unbedingt glauben, dass „Effe“ mit dem Rad unterwegs war und kommentierte das Selfie mit: „Gibs doch zu – shoppen bist du.“ Ein Follower fragte Effenberg, ob sein Besuch in Düsseldorf was mit einem neuen Job bei der Fortuna zu tun hat, worauf er antwortete: „Vielleicht, vielleicht auch nicht.“

(gaa)