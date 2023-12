Stau, Stimmung und Shopping So lief der zweite Adventssamstag in Düsseldorf

Zum Glück für Düsseldorf und all die Abertausenden Besucher gibt es an diesem Samstag mal keine größere Demo. Der Pro-Palästina-Marsch wurde kurzfristig abgesagt, auch weil am Abend die Jüdische Gemeinde zu einer Andacht für die Opfer des Hamas-Terrorangriffs vor die Synagoge einlädt. Nur eine kleinere Kundgebung gibt es: Am Rande der Eisbahn vor dem Kö-Bogen-I stehen ein paar Dutzend Menschen mit iranischen Flaggen und skandieren. „Go Go Go, Hinrichtungen No.“ Sie fordern Freiheit für politische Gefangene, gegenüber sitzt ein Bettler und wringt seine pitschnasse Decke aus.