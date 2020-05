Es grünt so grün in Pempelfort : Statt Steinwüste eine blühende Oase

Helgard Müller kümmert sich ehrenamtlich um die Blumenbeete auf dem Carl-Mosterts-Platz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Zeit der „Schmuddelplätze“ scheint vorbei zu sein. Engagierte Bürger mit Lust auf Gartenarbeit treiben die Umsetzung üppiger Blumenbeete voran. Der Carl-Mosterts-Platz in Pempelfort ist ein gutes Beispiel.

Weiße Rosen, blau-lila blühender Lavendel und Fingerhut zeigen ihre Pracht und geben dem Carl-Mosterts-Platz in Pempelfort einen bunten Rahmen. Die Osterglocken, Tulpen und Krokusse, die den Platz, an dem sechs Straßen zusammenlaufen, im Frühling in ein Farbenmeer verwandelten, sind bereits verblüht. „Das knallte farblich richtig“, sagt Agraringenieurin und „PlatzGrün“-Mitgründerin Susanne Dickel. „Die beiden großen Blumenbeete sind aber so bepflanzt, dass das ganze Jahr über etwas blüht.“

Der Carl-Mosterts-Platz kam bis vor Kurzem noch als graue, ungepflegte Steinwüste daher, erwacht jedoch dank der Initiative von „PlatzGrün“ und „Pro Düsseldorf“ allmählich zu neuem Leben. „Mit der neuen Bepflanzung der Beete soll es nicht getan sein. Wir können uns gut vorstellen, dass die oft kaputten Betonplatten entsorgt werden, die Fläche also entsiegelt wird, dadurch der Aufenthalt schöner wird und man mit Sitzmöglichkeiten Leben und Kommunikation auf den Platz holen kann“, so Pro-Düsseldorf-Vorsitzender Ingo Lentz.

Info Initiativen für mehr Lebensqualität PlatzGrün Susanne Dickel, Helgard Müller, Claudia Gölz und Peter Menke gründeten „PlatzGrün“, um verödete Plätze mit Pflanzen und Kommunikationsangeboten zu beleben. Pro Düsseldorf ist eine Initiative von Stadt, Unternehmen und Bürgerschaft. Der 2002 gegründete Verein will die Stadt liebens- und lebenswerter machen.

Die Planungen für die ehemalige Steinwüste sind also noch nicht abgeschlossen. So soll mit der politischen Unterstützung von Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner als nächstes ein öffentlicher Bücherschrank aufgestellt werden. „Die Bezirksvertretung 1 ist glücklich darüber, dass sich Bürger engagieren und ein buntes Paradies schaffen. Aus einem Schmuddelplatz ist jetzt schon eine bunte, farbenprächtige Oase geworden“, meint sie. „Der Carl-Mosterts-Platz war auch für die Bezirksvertretung eines der ‚Sorgenkinder‘. Schön, dass das auch engagierte Bürger so gesehen haben und aktiv geworden sind.“

Spillner spielte beim Genehmigungsverfahren für die privat organisierte Neubepflanzung des Carl-Mosterts-Platzes den Türöffner und führte durch das Verwaltungsgestrüpp bei den Behörden. Und sie gab „PlatzGrün“ und „Pro Düsseldorf“ mit den kleinen Plätzen an der Schirmer- und Franklinstraße gleich zwei Tipps zur „Wohnraum-Umfeld-Verschönerung“ mit.