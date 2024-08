Kontrolle am Düsseldorfer Flughafen Statt in den Urlaub ging es für einen Reisenden in Haft

Die Beamten kontrollierten den Reisenden am Montagabend, als er nach Izmir in die Türkei fliegen wollte. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 32-Jährigen per Haftbefehl gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte im August 2023 einen Haftbefehl gegen ihn wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln erlassen. Bereits im Januar 2019 war der Mann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.