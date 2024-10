Statkraft in Düsseldorf Das skandinavischste Unternehmen der Stadt steckt vier Millionen Euro in den Standort

Vielleicht beginnt man die Geschichte über norwegische Unternehmenskultur bei Statkraft am besten bei den Toiletten: In der frisch umgebauten Deutschlandzentrale des Energieversorgers an der Derendorfer Allee gibt es neuerdings ein genderneutrales WC. Und auf allen Türen zu allen Klos im Haus klebt ein gelbes Warnschild: „Bitte die Tür sachte öffnen.“ Sicherheitshinweise finden sich auch an den Eingängen zu den Stockwerken. Zu den „Six Security Rules“ zählt unter anderem eine Regel, die das Miteinander der Mitarbeiter treffend beschreibt: „Be aware“, auf Deutsch: „Seid achtsam“. Und auch der deutsche Chef lebt skandinavische Fürsorge vor.