Rheinufer an der Urdenbacher Kämpe : Starttermin für die Rheinbude nicht in Sicht

Hans-Günther Oepen lässt sich mit seinem Gastronomieproekt am Urdenbacher Rheinufer nicht entmutigen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Hotelier Hans-Günther Oepen hatte auf eine softe Eröffnung im Sommer 2021 gehofft. Immerhin konnte er jetzt den Bauantrag stellen. Aus der Politik gibt es Unterstützung für sein gastronomisches Projekt am Urdenbacher Rheinufer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Als Günter Opherden mit seiner Frau das Ausflugslokal „Zum Toni“ am Rheinufer in Urdenbach betrieb, gab es drei Gerichte auf der Karte: Kartoffelsalat, Würstchen sowie Kartoffelsalat mit Würstchen. Mehr durfte das Wirtsehepaar in der Küche, die keinen Fettabscheider hatte, nicht zubereiten. Der freie Blick auf den Rhein sowie die vor der Tür verkehrende Fähre nach Zons entschädigte für die kulinarischen Mängel. Mit dem Tod Günter Opherdens Anfang 2018 endete dieses Kapitel. Nun will der Düsseldorfer Hotelier Hans-Günther Oepen (Stage 47 an der Graf-Adolf-Straße) dort ein neues gastronomisches Kapitel aufschlagen, wenn man ihn denn lässt.

Als er Anfang 2021 die in die Jahre gekommene Immobilie kaufte, da hatte er die Hoffnung, dass er noch im gleichen Sommer ein Soft-Opening werde machen können. Damals habe ihn sein Steuerberater auf das von einem Immobilienmakler angebotene Gebäude mit diesen Worten aufmerksam gemacht: „Du bist doch der Spezialist für komplizierte Immobilien.“

Info Bekannt zuletzt als „Zum Toni“ Gastronomie Opherden sen. war es, der auf diesem Grundstück mit Rheinblick 1928 einen Kiosk baute. Nachdem dieser 1933 abbrannte, baute dessen Sohn Anton Opherden, den alle nur als Toni kannten, eine größere Holzhütte mit Biergarten auf. In den 1960ern folgte das heute dort stehende Haus.

Dass es eine solche ist, hat sich bewahrheitet. Inzwischen hängt an dem Zaun vor dem Haus ein Banner, auf dem zu lesen ist: „Sehr schade, leider lernen wir uns jetzt erst 2023 kennen. Ihr Team von der Rheinbude.“ Denn der Düsseldorfer hatte die Rechnung ohne die Ämter gemacht.

Das Haus steht mitten im Naturschutzgebiet. Die Auflagen sind immens. Und dann kam noch dazu, dass die Konzession, die ihm Bestandsschutz wenigstens mit einem einfachen gastronomischen Angebot gewährt hätte, abgelaufen war, was Oepen damals nicht auf dem Schirm hatte. Nun versucht er seit Anfang 2021 eine Neue zu erhalten. „Es gestaltet sich alles sehr schwierig“, erzählt er bei einem Vor-Ort-Termin. Er sei mit den vielen involvierten Ämtern ständig im Austausch, was gehe und was nicht. Und er habe das Gefühl, dass es oft nicht weitergehe.

Inzwischen hat er bei der Verwaltung einen Bauantrag eingereicht und hofft auf einen positiven Entscheid. Oder auf klare Vorgaben, was er für eine Neu-Nutzung noch umzusetzen hat. Unterstützung bekommt er von Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf, der die Wiederbelebung der dortigen Gastronomie für wünschenswert hält. Der CDU-Politiker ist nicht sicher, ob das Thema schon in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) 9 am 26. August auf die Tagesordnung kommt. Er weiß, dass solche Anträge oft eine lange Bearbeitungszeit bei der Stadt haben. Er will sich aber dafür einsetzen, dass es dann wenigstens bis zur nächsten Sitzung Ende September klappt. Ende August möchte Oepen gerne schon mit vorbereitenden Bauarbeiten starten.

Dieser Sitzungstermin der BV Ende September liegt für Hans-Günther Oepen gerade noch so, dass er eine Eröffnung zum Frühsommer 2023 schaffen könnte: „Wir rechnen mit einer sechsmonatigen Umbauphase.“ Vor das Haus in Richtung Weg nach Haus Bürgel soll ein Anbau kommen, der als Lager dient. Die vom Vorbesitzer illegal gebauten Garagen, die zur Lagerung von Getränken und Lebensmitteln dienten, muss er abreißen. Ein neuer Stromanschluss muss auch her. Als Zugeständnis für den Anbau muss er die zum Rhein gelegene Terrasse entsiegeln. Und auch dieses schrille Gelb, mit der das Haus 2021 gestrichen wurde, um Ausflüglern zu demonstrieren, hier tut sich bald was, muss wieder verschwinden. Wobei das nicht eben ein großer Verlust ist. Hans-Günther Oepen will das Haus, das Mitte der 1960er Jahre mit einfachen Mitteln gebaut wurde, im Bauhaus-Stil gestalten, dazu passt die klare viereckige Bauweise. Mit seinen Nachbarn, der Familie Winter von der Gastwirtschaft „Zum Ausleger“ verstehe er sich bestens, sagt er: „Wir werden beim gastronomischen Angebot nicht konkurrieren“, ist sich Oepen sicher: „Sie hat mich hier herzlich willkommen geheißen.“

Immer mal wieder schaut der 64-jährige Hotelier, der dieses Frühjahr seinen beiden Töchtern das Tagesgeschäft im Stage 47 übergeben hat, bei seiner Rheinbude vorbei. Diesmal fällt ihm auf, wie hoch die Vegetation in den vergangenen Wochen gewachsen ist. Kein schöner Anblick. Während er auf den Rhein mit seinem Niedrigwasser blickt, macht er sich Gedanken über die explodierenden Baukosten. Er plant eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage. „Hätte ich die vor einem halben Jahr bestellen können, würde alles anders aussehen.“ Jetzt gibt es bei beidem lange Lieferfristen und teurer sind sie auch geworden.