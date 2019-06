Unternehmen aus Düsseldorf : Start-up will den Weltmarkt erobern

Düsseldorf Wissenschaftler haben ein Verfahren entwickelt, um Peptide umweltfreundlich und kostengünstig herzustellen – und Numaferm gegründet.

Die Industrie stellt Peptide durch chemische Syntheseverfahren her. Ein aufwendiger Prozess, denn für die Produktion von einem Kilo werden 25 Tonnen Roh- und Hilfsstoffe benötigt. Kosten: rund eine Million Euro. Durch das biotechnologische Verfahren, das die Düsseldorfer Wissenschaftler entwickelt haben, lassen sich Peptide in großen Mengen herstellen, umweltverträglich und „zu einem Bruchteil des bisher üblichen Preises“, so Schwarz. Dafür werden gängige Mikroorganismen genutzt, heißt: Peptide werden von Numaferm in einer Art Bioreaktor gewonnen. Die Gründer (zu den Geschäftsführern gehört auch der Wirtschaftsinformatiker Philipp Bürling) haben Jahre an ihrem Geschäftskonzept getüftelt, ihre Technologie verfeinert, mit Unterstützung der Uni mehrere Patente angemeldet, erste Investoren gefunden. Und wurden schon bald nach dem Start Anfang 2017 mit Preisen ausgezeichnet. So wählte die Wirtschaftszeitschrift „Bilanz“ die Numaferm GmbH unter 300 Unternehmen zum besten Start-up 2018. In der Begründung hieß es, dass durch die Erfindung die Produktion hunderter Medikamente – darunter auch neue Antibiotika – beschleunigt werden kann.