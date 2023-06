Soulely aus Düsseldorf Paar gründet Start-up gegen Wegwerf-Windeln

Rund 5000 Einwegwindeln braucht im Durchschnitt jedes Kind in Deutschland. Um diesen Verbrauch zu reduzieren und das Wickeln von Kindern nachhaltiger zu machen, haben die Düsseldorfer Andrea und Philipp Bettinger ihr Unternehmen Soulely gegründet. Mit ihren wiederverwendbaren Produkten wollen sie diese Müllberge verhindern und stellen sie umweltschonend in Portugal her. „Wir wollen unsere Erde schützen“, sagen die Gründer. Das soll auch der Name ihrer Windel unterstreichen, der aus den englischen Worten „soul“ für Seele und „solely“ für einzig zusammengesetzt ist.