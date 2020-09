Düsseldorfer Innovationsfreude : Start-up produziert „Minutenbrot“

Lars Hampel startete sein „Minutenbrot“. Foto: Lars Hampel

Düsseldorf Kerniges für die Mikrowelle gibt es vom Unternehmen Mindful Choices. Das ging gerade ins Internet, nach China, und bald kommt es in große Supermärkte.

Zahlreiche Start-ups in Düsseldorf bringen sich in Position. Der Markt für Brot scheint hierbei besonders attraktiv zu sein. Mit Protein-Paninis und ähnlichen Backwaren ging bereits das Unternehmen Benfit erfolgreich an den Start. Lars Hampel gründete 2018 das Unternehmen Mindful Choices. Eines seiner ersten eigenen Produkte war das „Minutenbrot“, das in drei Minuten in der Mikrowelle zubereitet werden kann.

Seit Juni gibt es die Produkte online in Deutschland, seit Juli sind sie in China zu haben, wie Hampel mitteilt. „Ab Ende dieses Monats wird es das Minutenbrot dann auch bei Weight Watchers geben und dann in verschiedenen Supermärkten.“

Unter dem Label Mindful Choices werden auch Käsekuchen für die Mikrowelle angeboten sowie Brotbackmischungen für den Backofen oder Brotbackautomaten. An Fremdprodukten vertreibt das Unternehmen Marmeladen und Kuchen-Toppings.