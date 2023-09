Künstliche Intelligenz in Düsseldorf Software-Start-up Aifora wird verkauft und will sich verdoppeln

In der Textilbranche kennt sich Jesewski aus, er war früher mal für das weltweite Digitalgeschäft der Marke Esprit verantwortlich. So weiß er um die Probleme der Händler, sein Mitgründer David Krings hat als Datenspezialist die Software-Lösung dafür entwickelt. Beide hielten kurz vor dem Verkauf an Centric noch jeweils rund 15 Prozent der Anteile an Aifora.