Sport in Düsseldorf Start in die Saison mit dem Fortuna-Renntag

Die Farbe Gelb dominierte, als der „Düsseldorfer Galopper des Jahres 2023“ vorgestellt wurde, denn die Rheinische Post hatte den Preis ausgelobt und gelb ist die Farbe der RP. Mit „Zerostress“, „Aggenstein“ und „Toijk“ standen drei erfolgreiche Pferde zur Wahl. Gewonnen hat „Zerostress“ mit knapp 70 Prozent der 1008 Stimmen, die beim Online-Voting bei der RP eingegangen sind. „Zerostress“ hatte am 27. August 2023 in Baden-Baden unter dem französischen Jockey Hugo Besnier die 153. Austragung um die „Goldene Peitsche“ für sich entschieden und dem Stall ROM, der in Düsseldorf auf der Galopprennbahn seine Zentrale hat, 55.000 Euro Preisgeld beschert. „Für die Goldenen Peitsche muss man früh im Jahr melden und weil es nicht so viele Sprints in Deutschland gibt, haben wir gedacht, wir melden ‚Zerostress‘ einfach mal und schauen, was dabei herauskommt“, erläuterte Trainer Sascha Smrczek. „An den Sieg haben wir überhaupt nicht gedacht.“ Der stand auch lange Zeit nicht fest, weil die Besitzerin des Zweitplatzierten Protest eingelegt hatte, der aber abgewiesen wurde. Für Smrczek war es ein rundum glücklicher Tag, ist er doch Fortuna-Fan, auch mit Fortuna-Kultkicker Axel Bellinghausen befreundet und nicht nur Trainer, sondern auch Mitbesitzer von „Zerostress“.