Start für neuen RP-Podcast „Zukunftsorte“ Euref-Campus – „Wieso eigentlich nicht Düsseldorf?“

Wo auch sonst? Auf der Baustelle des Euref-Campus hat der neue RP-Podcast „Zukunftsorte“ seinen Start gefeiert. Diesen produziert die Rheinische Post in Zusammenarbeit mit Euref. Im Rohbau am Düsseldorfer Flughafen feierte das Euref-Düsseldorf-Team eine Weihnachtsparty, und Moderatorin Helene Pawlitzki nahm mit Reinhard Müller und Karin Teichmann, den Köpfen der Euref AG, eine Folge des Podcasts auf, der zeigt: Es gibt Orte, an denen Klimaneutralität bereits 2024 Wirklichkeit sein wird. In sieben Episoden widmet sich „Zukunftsorte“ der Frage, wie der Weg zu einer erfolgreichen Energiewende in Deutschland aussieht.