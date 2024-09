Start für Integrationsprojekt in Düsseldorf Das ehemalige „Hotel Friends“ wird jetzt von Flüchtlingen wieder belebt

Maria hat bis vor Kurzem in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Nun hat sie ihr eigenes Zimmer mit Bad und vielleicht bald einen neuen Job. Die 45-Jährige aus Afghanistan war die erste Bewohnerin des „House of Friends“, einem neuen und einzigartigen Integrationsprojekt in Düsseldorf. Vor wenigen Wochen ist Maria in eines der Zimmer des ehemaligen „Hotel Friends“ am Worringer Platz eingezogen. Dort lebt sie nun mit 14 weiteren Geflüchteten wie in einer WG zusammen. Sie werden dort aber nicht nur wohnen, sondern vor allem lernen: Deutschkurse, Berufsberatungen und Jobtrainings – passenderweise in Gastronomie und Hotellerie – gehören zum Konzept.