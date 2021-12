Radverkehr in Düsseldorf : Start der neuen Radweg-Kennzeichnung

Düsseldorf In Benrath hat die Stadt die ersten weiß-roten Schilder der „RadRegionRheinland“ aufgestellt. Weitere in den Stadtbezirken 9 und 10 sollen folgen.

So ist es künftig möglich, anhand unterschiedlicher Nummernkombinationen verschiedene Radrouten zusammenzustellen, teilte die Stadt jetzt mit. „Unser Ziel ist es, den Radtourismus in Düsseldorf auszubauen“, betont Oberbürgermeister Stephan Keller . „Mit dem neuen Knotenpunktsystem möchten wir uns der ‚RadRegionRheinland‘ anschließen und uns so mit den Nachbarkommunen vernetzen.“

Erste Knotenpunktschilder wurden jetzt im Düsseldorfer Süden angebracht, unter anderem in Benrath an der Kreuzung Urdenbacher Allee/Hildener Straße. Weitere in den Stadtbezirken 9 und 10 sollen folgen. „Für die Knotenpunktwegweisung wird als Basis eine vollständige Fahrradwegweisung benötigt, an denen die Knotenpunkte befestigt werden können“, erklärt Düsseldorfs Mobilitätsdezernent Jochen Kral die Funktionsweise. „Im Zuge der Planung wurde daher auch die normale Wegweisung überprüft. Parallel mit der Installation der Knotenpunkte wird diese nun auch noch nachgebessert und angepasst.“