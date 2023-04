Event in Düsseldorf Start der ersten Rollnacht 2023 wird verschoben

Wer seine Inlineskates und Schoner für die erste Rollnacht des Jahres bereits herausgelegt hat, kann diese noch einmal in den Schrank zurücklegen. Das Organisationsteam teilte am Mittwochmittag mit, dass der Saisonstart nach Absprache mit den Behörden um eine Woche vom 13. auf den 20. April verlegt wurde. Doch eine schlechte Nachricht müsse dies aus zwei Gründen nicht sein, so Organisator Claus Vogel: „Erstens: Unser Planungsteam gibt Vollgas, um ein unvergessliches Rollnacht-Erlebnis zu bieten. Und zweitens: Sonne, Sonne, Sonne – die Wetterprognosen für die nächste Woche sind absolut spitze. Freut euch auf strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen – perfekt zum Rollen, Skaten und Chillen“, sagt er.