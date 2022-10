Klima in Düsseldorf : Starkregen - was die Stadt zu den überfluteten Straßen sagt

Starkregen - was die Stadt zu den überfluteten Straßen sagt

Klima in Düsseldorf

Teile der Ackerstraße in Flingern waren am Montagabend überflutet. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Einige überflutete Straßen waren die Folge eines Gewitters mit Starkregen am Montag in Düsseldorf. Wie kommt es, dass sich diese großen Pfützen bilden? Kommen die Abflüsse mit der Menge nicht klar?

Teile der Ackerstraße in Düsseldorf-Flingern waren am Montagabend nach einem Gewitter mit Starkregen überflutet, das Wasser floss nur sehr langsam ab. Ein Bild, das sich nach den immer häufiger vorkommenden, überfallartigen Regenfällen auch an anderen Stellen der Stadt beobachten lässt. Wie kommt es, dass sich diese großen Pfützen bilden? Kommen die Abflüsse mit der Menge nicht klar?