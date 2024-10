Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Starker Rauch aus Tiefgarage am Kö-Bogen

Weil aus einer Tiefgarage im Zentrum von Düsseldorf starker Rauch gequollen war, hat die Feuerwehr am Nachmittag Großalarm ausgelöst. Am frühen Abend war der Brand gelöscht, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach hatte im dritten Untergeschoss aus bislang nicht geklärter Ursache ein Auto Feuer gefangen. Die Flammen waren auf ein benachbartes Fahrzeug übergesprungen. Beide Verbrenner betriebene Fahrzeuge brannten aus. Ruß und starke Rauchbildung richteten neben den zerstörten, hochpreisigen Autos nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr einen Gesamtschaden von rund 100.000 Euro an.