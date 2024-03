Partys, Speed-Dating und Co. Wo sich Singles in Düsseldorf kennenlernen

Single-Party Alte Zeiten wieder aufleben lassen wollte Stefan Prill im vergangenen Jahr. Der Stahlwerk-Betreiber organisierte im Oktober 2023 die erste „Mega Single Party“ in der Veranstaltungshalle an der Ronsdorfer Straße. „Die war damals mit knapp unter 1000 Gästen gut besucht“, sagt Prill im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Bedarf nach solchen Veranstaltungen sei da. Und so wird es auch in diesem Jahr zwei Singlepartys im Stahlwerk geben. „In Zeiten von Tinder und Co. ist dies eure Gelegenheit euch zwanglos und in Echtzeit einem/einer PartnerIn zu nähern“, heißt es auf der Webseite zur Veranstaltung. Das funktioniert so: Teilnehmer erhalten farbige Bändchen – rot bedeutet, dass der Träger vergeben ist, gelb, dass er Interesse an einem Kennenlernen hat und grün, dass er auf der Suche ist. Außerdem bekommt jeder Partygast eine Nummer. Dadurch können an der „Liebesbar“ Nachrichten an eine Person versendet werden. Die Nachrichten werden auf einer Leinwand eingeblendet. Es läuft Musik aus den Jahren 1980 bis heute. Die nächste Party findet statt am Samstag, 9. März. Weitere Infos und Tickets für 12 Euro gibt es unter stahlwerk.de.