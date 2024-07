Projekt „City Toilet“ läuft Stadt saniert ihre öffentlichen Toiletten-Anlagen

(nic) Die Stadt hat im Rahmen ihres „City Toilet“-Konzeptes die öffentlichen Toilettenanlagen in vier weiteren Stadtteilen umfangreich saniert, darunter auch die in Benrath. Die Anlagen stehen der Öffentlichkeit nun zur Verfügung. Es handelt sich um die Toilette an der Heubesstraße (Busbahnhof Benrath), außerdem um die Standorte Am Nordfriedhof 1 (Eingang Ulmenstraße), Am Südfriedhof 16 (Eingang an der Vehlingshecke) und Bittweg 62b (Friedhof Stoffeln). Die Benutzung der städtischen Anlagen ist kostenfrei.