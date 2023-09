Wärmewende in der Landeshauptstadt Darum wollen die Stadtwerke den Fernwärme-Absatz verdoppeln

In Düsseldorf soll der Ausbau der Fernwärme einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. „Wir haben uns in unserer Strategie zum Ziel gesetzt, den Fernwärmeabsatz bis 2035 nahezu zu verdoppeln“, sagt René Schleucher, Sprecher der Düsseldorfer Stadtwerke. Im Fokus steht dabei die Verdichtung des bestehenden Leitungsnetzes. „Wir werden in Stadtteilen, die bereits zu einem der bestehenden Fernwärmenetze gehören, weitere Leitungen verlegen und so neue Kapazitäten schaffen“, sagt Schleucher. Perspektivisch könnten darüber hinaus weitere Quartiere erschlossen werden, die noch nicht zu einem der derzeit ausgewiesenen Netz-Gebiete gehören. „Grundsätzlich kommen dafür Straßenzüge mit eher verdichteter Bauweise infrage“, meint der Sprecher. Derzeit gibt es in Düsseldorf circa 7000 Fernwärme-Anschlusspunkte. Hinter einem solchen Punkt befinden sich häufig mehrere Wohneinheiten. Den geplanten Zuwachs bemisst der Versorger über die zusätzliche Anschlussleistung pro Jahr. Derzeit liegt dieses Plus bei 15 bis 20 Megawatt, 2026 sollen es dann 30 Megawatt sein. „Ein ambitioniertes Ziel“, stellt das Unternehmen fest.