Energiewende ist große Herausforderung Stadtwerke investieren zweistelligen Millionenbetrag – Tendenz steigend

Wesentliche Handlungsfelder sind den Angaben zufolge die Entwicklung der Energie- und Mobilitätsinfrastruktur, die Erneuerung, der Ausbau und die Digitalisierung der Netze, der Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme und der Ausbau der erneuerbaren Energien. Weil für Düsseldorfs Klimaschutzziele die Fernwärme eine so große Rolle spielt, sehen die Stadtwerke nach eigenem Bekunden insbesondere Investitionen für den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes im Stadtnorden vor; dafür sollen drei Pumpstationen errichtet oder erneuert werden. Derzeit prüfe man zudem weitere Projekte zur Einbindung von Abwärme für die Fernwärmeversorgung (wie im Henkel-Projekt) und plane am Kraftwerk Auf der Lausward den Einsatz von Flusswärmepumpen; auch baut das Unternehmen am Höherweg eine Wasserstoff-Tankstelle. „Alle diese Projekte zahlen nicht nur auf die Klimaschutzziele der Landeshauptstadt ein, sie stärken auch den Wirtschaftsstandort Düsseldorf“, sagt der Vorstandsvorsitzende Julien Mounier.