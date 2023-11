Erfolgreiche Wohltätigkeitsaktion Stadtwerke-Laden Weihnachtswerk schon nach drei Tagen „ausverkauft“

Wären alle Geschäfte so rasant ausverkauft, dann hätte der Einzelhandel vermutlich keine Sorgen mehr: Drei Tage nach seiner Eröffnung war der Stadtwerke-Laden „Wunderwerk“ in den Schadow Arkaden am Mittwochabend bereits ausverkauft. Die Kunden konnten dort nichts für sich selbst erwerben – angeboten wurden ausschließlich: Wünsche. Diese konnte man für eine Spende von 10 Euro erfüllen; die Stadtwerke legten jeweils noch bis zu 15 Euro drauf.