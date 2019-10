Bäume in Düsseldorf : Stadtwald kann Schäden noch selbst kompensieren

Bäume in Düsseldorf

Düsseldorf Die Hitzesommer hinterließen Spuren: Gut 5400 Bäume sind innerhalb eines Jahres Dürreschäden zum Opfer gefallen.

Der Zustand des Stadtwaldes ist ernst. „Noch drei heiße Jahre in Folge kann er nicht vertragen“, sagte Paul Schmitz, Leiter der Forstabteilung im Gartenamt, im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am Montag. Doch trotz der Trockenheit in den vergangenen zwei Sommern machte Schmitz wegen einer Naturverjüngung auch Hoffnung: „Wir verlieren zwar Bäume, doch andere nehmen den freigewordenen Platz dafür ein.“