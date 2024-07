Digitalisierung der Stadtverwaltung Wo Düsseldorf bereits Künstliche Intelligenz nutzt

Bei einem Angebot der Stadt können die Düsseldorfer schon jetzt sehr direkt in Kontakt mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) treten. Über das Sportportal der Stadt Düsseldorf können Sportinteressierte eine passende Betätigung für sich finden. Dabei erhalten sie die Hilfe einer KI. Dafür klickt man sich zunächst durch einige Bilder, die verschiedene Motivationen für den Sport darstellen sollen. Gezeigt werden beispielsweise jubelnde Menschen, meditierende oder angestrengt aussehende, mal in der Natur, mal in der Sporthalle. Dann müssen noch ein paar Fragen zu sportlichen Vorlieben beantwortet werden und schließlich sollen passende Aktivitäten in der Stadt vorgeschlagen werden.